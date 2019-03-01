ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року

Новини » Економіка    01.03.2019 - 10:26
Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року
Фото: каса банку (РБК-Україна)

Лише за один місяць банки отримали 5,4 млрд грн чистого прибутку

Чистий прибуток платоспроможних банків України у січні 2019 році становив 5,426млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними регулятора, за цей період банки отримали 20,180 млрд грн доходу. Найбільше банкам дали процентні доходи - 13,282 млрд грн, комісійні доходи - 4,628 млрд грн, результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу - 1,656 млрд грн.

Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року

Дані: bank.gov.ua

Протягом січня 2019 року витрати банків склали 14,754 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 6,255 млрд грн, загальні адміністративні витрати 4 136 млрд грн, відрахування в резерви 1,759 млрд грн.

Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року

Дані: bank.gov.ua

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у 2018 році становив 21,7 млрд грн. Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

НБУ знизив норму обов'язкового продажу валюти експортерами Рада НБУ дала оцінку діяльності правління центробанку за 2018 рік
Новини України Національний банк Україниприбыль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся