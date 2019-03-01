Українські банки отримали рекордний прибуток на початку року

Фото: каса банку (РБК-Україна)

Лише за один місяць банки отримали 5,4 млрд грн чистого прибутку

Чистий прибуток платоспроможних банків України у січні 2019 році становив 5,426млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

За даними регулятора, за цей період банки отримали 20,180 млрд грн доходу. Найбільше банкам дали процентні доходи - 13,282 млрд грн, комісійні доходи - 4,628 млрд грн, результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу - 1,656 млрд грн.

Дані: bank.gov.ua

Протягом січня 2019 року витрати банків склали 14,754 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 6,255 млрд грн, загальні адміністративні витрати 4 136 млрд грн, відрахування в резерви 1,759 млрд грн.

Дані: bank.gov.ua

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у 2018 році становив 21,7 млрд грн. Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.