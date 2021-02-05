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Українські банки за рік позбулися значної частки непрацюючих кредитів

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 10:44
Українські банки за рік позбулися значної частки непрацюючих кредитів
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Непрацюючі кредити або списують, або продають за невеликі гроші

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках за 2020 рік знизилася з 48,4% до 41% на 1 січня 2021 року. Державні банки списали більше 100 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Українські банки за рік позбулися значної частки непрацюючих кредитів

Як зазначається в повідомленні, масштабну роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів проробили державні банки, за 2020 рік списали 30,6 млрд в національній валюті та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, державні банки у минулому році скоротили частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%.

Також значну роботу з очистки від непрацюючих кредитів проробили банки з іноземним капіталом (без банків РФ), у яких частка NPL за 2020 рік знизилася з 16% до 12,3%. Надалі іноземні банки планують використовувати заходи списання, продажу та очікують добровільного врегулювання боргів. Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6%. Їхнім основним інструментом зі скорочення непрацюючих кредитів є списання та продаж, повідомили в НБУ.

Українські банки за рік позбулися значної частки непрацюючих кредитів

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, уразі успіху реалізації стратегій управління NPL банки утричі зменшать обсяг NPL.

"Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%. Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал. Адже рівень резервування становить 98%", - сказав він.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.

Відзначимо, Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL). Затвердженими планами передбачено скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за 3 роки. Таким чином, Україна виконала одну з вимог МВФ.

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