Українські банки за рік позбулися значної частки непрацюючих кредитів

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Непрацюючі кредити або списують, або продають за невеликі гроші

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках за 2020 рік знизилася з 48,4% до 41% на 1 січня 2021 року. Державні банки списали більше 100 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, масштабну роботу з очищення портфелів від непрацюючих кредитів проробили державні банки, за 2020 рік списали 30,6 млрд в національній валюті та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в інвалюті зарезервованої заборгованості. З урахуванням цих заходів, державні банки у минулому році скоротили частку непрацюючих кредитів з 63,5% до 57,4%.

Також значну роботу з очистки від непрацюючих кредитів проробили банки з іноземним капіталом (без банків РФ), у яких частка NPL за 2020 рік знизилася з 16% до 12,3%. Надалі іноземні банки планують використовувати заходи списання, продажу та очікують добровільного врегулювання боргів. Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6%. Їхнім основним інструментом зі скорочення непрацюючих кредитів є списання та продаж, повідомили в НБУ.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, уразі успіху реалізації стратегій управління NPL банки утричі зменшать обсяг NPL.

"Це дозволить вже на початку 2023 року скоротити частку непрацюючих кредитів до 24%, а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%. Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал. Адже рівень резервування становить 98%", - сказав він.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.

Відзначимо, Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL). Затвердженими планами передбачено скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за 3 роки. Таким чином, Україна виконала одну з вимог МВФ.