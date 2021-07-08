RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські банки штрафуватимуть за неетичне вибивання боргів

Автор: РБК-Україна

Національний банк України передбачив заходи впливу для банків, які порушують права клієнтів. Зокрема, при порушенні вимог етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що необхідність у змінах виникла після внесення поправок до законів щодо захисту прав боржників, які передбачають нові заходи впливу до банків і колекторів.

Тепер НБУ має право застосовувати санкції до банків, які порушують права боржників, - письмове застереження або штрафи. Сума штрафів може коливатися 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від виду порушення. Тобто від 5 100 до 136 000 гривень.

Відповідні зміни внесено до положення про застосування заходів впливу, яке затверджено постановою НБУ № 70.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав всі колекторські компанії офіційно зареєструватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українидолгштраф