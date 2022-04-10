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Українські артилеристи знищили склад з боєприпасами окупантів

Фото: українські артилеристи знищили склад з боєприпасами окупантів (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Валерія Поліщук

Українські артилеристи завдали удару по сладу з боєприпасами російських окупаційних військ. Ворожий склад був знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Восток" в Facebook.

"Українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно завдали вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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