Українські артилеристи знищують окупантів за допомогою космічної розвідки: відео їх роботи
У 45-й окремій артилерійській бригаді ЗС України розповіли, як працює артилерійська розвідка. Вона дозволяє завдавати точкові та вкрай болючі удари по противнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.
Результат останньої частини цієї роботи - на відео від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні Сили РФ втратили більше 29 тисяч військовослужбовців. При цьому були знищені 170 вертольотів зі складу російської авіації.
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