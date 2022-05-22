Украинские артиллеристы уничтожают оккупантов с помощью космической разведки: видео их работы
В 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВС Украины рассказали, как работает артиллерийская разведка. Она позволяет наносить точечные и крайне болезненные удары по противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Артиллеристы получат данные непосредственно от космической разведки, после чего проводится доразведка целей с помощью БПЛА, и только после этого наносится огневой удар с корректировкой огнем с дрона.
Результат последней части этой работы - на видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Вооруженные Силы РФ потеряли более 29 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 170 вертолетов из состава российской авиации.
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