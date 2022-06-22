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Українські артилеристи шлють "привіти" окупантам: нове відео

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Україна, Середа 22 червня 2022 15:49
Українські артилеристи шлють "привіти" окупантам: нове відео Фото: артилеристи ЗСУ б'ють ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські артилеристи працюють на всіх ділянках фронту, вичавлюючи окупантів з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане ОК "Північ".

На одному з моментів видно, як артилерист, відправляючи привіт окупантам, шле їх слідом за російським кораблем, дуже емоційно демонструючи ставлення до ворога, який прийшов вбивати в Україну.

Раніше стало відомо, що українські військові успішно знищують російську живу силу Луганського напрямку. ЗСУ вдалося ліквідувати певну кількість окупантів одразу у трьох точках регіону.

Також контррозвідники з повітря розмінували протитанкові міни, звільнивши шлях для наступу ЗСУ. Контррозвідникам вистачило одного удару з дрону, щоб знищити всі міни.

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