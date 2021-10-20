Українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з Кримом

Поблизу адмінкордону з окупованим Кримом українські артилеристи провели навчання. Військові тренувалися реагувати на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника.

Зокрема, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

Як розповів командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, військові здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позиції, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників.

За його словами, подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

"Їхня головна мета - підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу артилерійських розрахунків. Під час тренувань, протитанкісти показали, що у разі різкої зміни обставин - військові будуть готові якісно виконати поставлене завдання", - додав командувач.