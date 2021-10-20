ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з Кримом

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 20 жовтня 2021 11:25
Українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з Кримом Фото: українські артилеристи провели навчання біля адмінкордону з Кримом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу адмінкордону з окупованим Кримом українські артилеристи провели навчання. Військові тренувалися реагувати на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Зокрема, воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

Як розповів командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, військові здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позиції, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників.

За його словами, подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу.

"Їхня головна мета - підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу артилерійських розрахунків. Під час тренувань, протитанкісти показали, що у разі різкої зміни обставин - військові будуть готові якісно виконати поставлене завдання", - додав командувач.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Збройні сили України
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу