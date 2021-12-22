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Українські АЕС побили добовий рекорд виробництва електроенергії

Автор: Ілона Свиридова

Українські атомні електростанції (АЕС) побили добовий рекорд виробництва електроенергії. За минулу добу на них було вироблено понад 300 млн кВт*год електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Енергоатому".

"Понад 300 млн кВт*год - рекорд НАЕК "Енергоатом". Також у нас дві атомні станції працюють на номінальній потужності і навіть більше: це Южно-Українська АЕС, яка зараз несе навантаження 3050 МВт, і вдвічі більше - Запорізька АЕС, яка сьогодні вийшла на 6160 МВт виробництва електроенергії. Такого ніколи не було", - заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Станом на 22 грудня на атомних станціях України в роботі знаходяться 14 з 15 енергоблоків. За минулу добу, 21 грудня, АЕС виробили 301,10 млн кВт*год електроенергії, з початку місяця - 6 154,31 млн кВт*год, а з початку 2021 року - 83 159,97 млн кВт*год.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українські ТЕС і ТЕЦ можуть перевести на газ при нестачі вугілля.

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Служба безпеки УкраїниАЕС