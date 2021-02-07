Українська сноубордистка взяла золото на Кубку Європи

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу завоювала золото у паралельному слаломі на Кубку Європи. Змагання проходили у Швейцарії.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України (НОК).

Серед чоловіків сріблом відзначився Василь Кашелюк.

"Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою в паралельному слаломі", - йдеться в повідомленні.

Аннамарі Данчу - чемпіонка України 2007 року, призер міжнародних змагань, учасниця Європейського молодіжного олімпійського фестивалю 2007 року (м. Хака, Іспанія) - 4 місце, учасник чемпіонату світу 2007, у 2009 році посіла 6 і 8 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 15 місце - на чемпіонаті світу (м. Гангвонг, Корея). Тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі - у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. У фінальному заїзді вона перемогла швейцарку Юліж Цог.

У грудні українка Тетяна Рижко виграла золоту медаль на індивідуальному Кубку світу з боротьби у сербському Белграді. У командному заліку збірна України з жіночої боротьби посіла друге місце.