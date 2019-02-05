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Українська сноубордистка Данча показала на ЧС-2019 кращий результат в кар'єрі

Новини » Спорт    05.02.2019 - 09:50
Українська сноубордистка Данча показала на ЧС-2019 кращий результат в кар'єрі
Фото: паралельний слалом (facebook.com/annamari.chundak)

Але, на жаль, без медалей

Українська сноубордистка Аннамарі Данча посіла 6 місце в дисципліні паралельний гігантський слалом на чемпіонаті світу 2019 року, який проходить в американському Парк-Сіті (штат Юта).  Про це повідомляється на сайті змагань.

На нагородженні вона потрапила в так звану квіткову церемонію. Варто зазначити, що це її найкращий результат в кар'єрі, а також історії українського сноубордингу.

Раніше спорсменка п'ять разів виступала на світових першостях, проте вище 17 позиції не піднімалася. Краще досягнення на Олімпіаді - 16 місце в Ванкувері-2010.

Крім того, на ЧС-2019 вона вперше в кар'єрі зуміла пройти кваліфікацію в дисципліні паралельний гігантський слалом. 28-річна спортсменка відібрала в топ-16, показавши за сумою двох кваліфікаційних заїздів 6 результат.

Потім в 1/8 фіналу виграла у Мішель Деккер з Нідерландів і пробилася в топ-8. У чвертьфіналі у заїзді з росіянкою Наталією Соболєвої Данча випереджала суперницю, але допустила падіння і зійшла з дистанції.

 

Images from the PGS finals at the Utah 2019 FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships at Park City. Photos: Laurent Salino (Agence Zoom)

Опубліковано FIS Snowboarding Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в збірної України зі сноубордингу на чемпіонаті світу 5 атлетів, що на три більше ніж на минулій світовій першості. Національну команду з фрістайлу на змаганнях представляє 6 спортсменів.

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