Українська сноубордистка Данча показала на ЧС-2019 кращий результат в кар'єрі

Фото: паралельний слалом (facebook.com/annamari.chundak)

Але, на жаль, без медалей

Українська сноубордистка Аннамарі Данча посіла 6 місце в дисципліні паралельний гігантський слалом на чемпіонаті світу 2019 року, який проходить в американському Парк-Сіті (штат Юта). Про це повідомляється на сайті змагань.

На нагородженні вона потрапила в так звану квіткову церемонію. Варто зазначити, що це її найкращий результат в кар'єрі, а також історії українського сноубордингу.

Раніше спорсменка п'ять разів виступала на світових першостях, проте вище 17 позиції не піднімалася. Краще досягнення на Олімпіаді - 16 місце в Ванкувері-2010.

Крім того, на ЧС-2019 вона вперше в кар'єрі зуміла пройти кваліфікацію в дисципліні паралельний гігантський слалом. 28-річна спортсменка відібрала в топ-16, показавши за сумою двох кваліфікаційних заїздів 6 результат.

Ladies’ PGS Qualifiers results are in from @PCski, with Selina Joerg leading the pack! Top 16 advance to the finals!



Full results here:https://t.co/zibPOF6vPi pic.twitter.com/26jcx84yAt — fissnowboard (@fissnowboard) February 4, 2019

Потім в 1/8 фіналу виграла у Мішель Деккер з Нідерландів і пробилася в топ-8. У чвертьфіналі у заїзді з росіянкою Наталією Соболєвої Данча випереджала суперницю, але допустила падіння і зійшла з дистанції.

Images from the PGS finals at the Utah 2019 FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World Championships at Park City. Photos: Laurent Salino (Agence Zoom) Опубліковано FIS Snowboarding Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в збірної України зі сноубордингу на чемпіонаті світу 5 атлетів, що на три більше ніж на минулій світовій першості. Національну команду з фрістайлу на змаганнях представляє 6 спортсменів.