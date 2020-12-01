ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скільки бойовиків воює на Донбасі: дані розвідки

Автор: Игорь Литвиненко

Чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тисячі осіб. Також службу в лавах збройних формувань Російської Федерації проходять близько 3 тисяч кадрових російських військових.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, укомплектованість бойовиків становить до 80 відсотків.

"Проблема, пов'язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена в ході перевірок 1 і 2 АК комісією Генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку здійснюється зараз усунення недоліків", - заявив Скібіцький.

Популярні новини

Він додав, що зараз відзначається відтік військовослужбовців з частин бойовиків і зменшення мобілізаційного ресурсу.

"Це обумовлено тим, що в результаті важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. В цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазиреспублик громадян у віці від 18 до 50 років", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за вихідні Спецальная моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстрілу на Донбасі.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики чотири рази порушили перемир'я на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасрозвідкабойовики