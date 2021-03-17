Українська розвідка ідентифікувала ще двох військових злочинців РФ

Зазначається, що реактивний дивізіон 18 окремої мотострілецької бригади дислоковано у місті Ханкала (військова частина 27777), у 2017 році він був переформований в 71 мсп 42-ї дивізії Південного військового округу ЗС Росії.

Повідомляється, що Артур Басиров народився 5 грудня 1991 року в Нижнєкамську. З 2012 року - військовослужбовець служби за контрактом розвідувальної роти 18 омсбр ЗС РФ. З січня 2014 року - військовослужбовець взводу управління реактивного дивізіону цієї ж бригади.

За військові злочини проти народу України його нагородили відомчою медаллю МО РФ "За возвращение Крыма".

Також воєнною розвідкою України встановлено причетність до скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності кадрового військовослужбовця ЗС РФ Олександра Тімаєва, який народився 10 вересня 1989 року у селі Калтаси, Башкортостан.

"Олександр Тімаєв у 2011 році закінчив Єкатеринбурзьке вище артилерійське командне училище, у 2012 році - річний курс при Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі. У 2014 році командир 2 вогневого взводу 2 реактивної батареї реактивного дивізіону в/ч 27777", - йдеться в повідомленні.

За військові злочини проти народу України його теж нагородили відомчою медаллю МО РФ "За возвращение Крыма" та медаллю Суворова.

В ГУР наголосили, що до правоохоронних органів України вже направлено інформацію про кадрових військовослужбовців в/ч 27777 ЗС РФ Руслана Хафізова, Руслана Сатдінова, Максима Дубініна та Антона Гареєва.

"Інформацію про військових злочинців також підтверджено волонтерським співтовариством “Inform Napalm”. Вкотре нагадуємо кадровим військовослужбовцям та найманцям країни-агресора про невідворотність покарання за вчинення військових злочинів та злочинів проти людяності", - додали в розвідці.