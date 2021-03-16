Розвідка про затримання "шпигуна" в Криму: пропаганда напередодні річниці окупації

Служба зовнішньої розвідки України назвала пропагандистською акцією заяви ФСБ Росії про затримання " українського шпигуна" в Криму . У відомстві заявили, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування річниці окупації Криму.

Про це повідомляє прес-центр Служби зовнішньої розвідки України в Facebook.

У розвідці заявили, що інформація російських силовиків про те, що вони нібито викрили українського шпигуна в Криму має на меті створення потрібно для Кремля фону для проведення 17 березня ініційованого Росією неформального засідання Радбезу ООН щодо кримської проблематики.

"Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму - це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за процес врегулювання на Донбасі і дискредитувати ініціативу "Кримська платформа" мирної реінтеграції Криму.