Українська молодіжка обрала стадіон на плей-офф відбору до Євро-2023

Футбольна збірна України U-21 проведе домашній матч плей-офф кваліфікації проти словацької молодіжки в Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Поєдинок Україна U-21 – Словаччина U-21 відбудеться 27 вересня. Зустріч прийме Муніципальний стадіон міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві на півдні Польщі.
Номінально домашній матч для "синьо-жовтих" буде другим. Перший поєдинок зіграють у словацькій Жиліні. Цей двобій запланований на 23 вересня.
Переможець протистояння української та словацької молодіжок поїде на фінальний турнір чемпіонату Європи-2023. Його спільно проведуть Румунія і Грузія. На форум, окрім господарів, уже потрапили 10 команд – 9 переможців відбіркових груп і найкраща збірна серед тих, що посіли другі місця.
Збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня фінішувала другою у групі H. "Синьо-жовті" лише на 3 пункти відстали від Франції, а в рейтингу других команд за додатковими показниками поступилися Швейцарії.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.