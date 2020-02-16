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Українська каратистка Терлюга виборола ліцензію на Олімпіаду-2020

Новини » Спорт     16.02.2020 - 16:02
Українська каратистка Терлюга виборола ліцензію на Олімпіаду-2020
Фото: Анжеліка Терлюга (facebook.com/anzhelika.terlyuga)

Спортсменка здобула золоту медаль турніру в Дубаї

Українська каратистка Анжеліка Терлюга перемогла на етапі Karate1 Premier League в Дубаї (ОАЕ) і таким чином гарантувала собі путівку на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Зазначається, що 27-річна одеситка стала першою каратисткою в історії України, що відібралася на Ігри. Карате дебютує в олімпійській програмі саме у Токіо-2020.

Нагадаємо, Терлюга була визнана кращою спортсменкою України в січні, а її наставник Денис Морозов - найкращим тренером місяця. На початку 2020 року Анжеліка успішно виступила на двох престижних міжнародних турнірах.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня. Ліцензії на участь в Іграх отримали вже 82 українських спортсмени, найбільшу кількість - у збірних з художньої гімнастики і синхронного плавання. Остаточний список спортсменів, які представлять Україну в Токіо, стане відомим в червні. Також Україну в ролі посла представлятиме чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко.

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