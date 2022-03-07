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Українська гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал разом зі спортсменками з Росії

Автор: Артур Родивилов

У Досі на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбувся етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. Україна Даніела Батрона, яка завоювала третє місце у вправах на різновисоких брусах, відмовилася підійматися на один п'єдестал з росіянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Українці виграли 6 медалей: повний комплект нагород взяв Ілля Ковтун, "срібло" завоював Назар Чепурний, 15-річна Даніела Батрона стала срібною та бронзовою призеркою.

Українка, вигравши "бронзу" у вправах на брусах, не стала святкувати успіх з росіянками, які взяли інші дві медалі.

У підсумку представниці РФ святкували удвох, а для українки провели ще одну церемонію. Організатори з розумінням поставилися до цього.

Раніше українські спортсмени організували акцію протесту проти вторгнення Росії в день відкриття зимової Паралімпіади - 2022 в Китаї.

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Вторгнення Росії до України