Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам

"Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС. Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", - написав він.

За його словами, це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Федоров додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.