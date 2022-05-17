Українська електроенергія допоможе Європі зменшити залежність від російського газу, - Копач

Україна може допомогти країнам Європейського Союзу знизити ціни на електроенергію для споживачів і зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього директора секретаріату Енергетичного Співтовариства Януша Копача.

"Потужність передачі України на західних кордонах становить близько 2000 МВт. Ціна в Україні в даний час становить близько 65 євро/МВтч, а в сусідній Угорщині – понад 200 євро/МВтч. Споживання в Україні зараз приблизно на 30-35% нижче звичайного, а вільних потужностей близько 5 ГВт, в основному ядерних. Чому б Україні не експортувати свою електроенергію в Європу, щоб заробити трохи грошей і допомогти ЄС знизити ціни і споживання російського газу?" - пише Копач.

Зараз, за словами Копача, експорту заважають бюрократичні процедури і вимога Європейської асоціації операторів системи передачі (ENTSO-E) встановити додаткові компенсатори (STATCOM) для запобігання шкідливих коливань в енергосистемі. А ось STATCOM треба замовляти і термін поставки становить приблизно до 1 року.

"Якщо була б воля-спосіб вирішення цієї проблеми є. За останні три місяці з моменту синхронізації не було зареєстровано ніяких шкідливих коливань. Так що спроба торгувати здається безпечною. Більш того, на ринку є більш швидкі і дешеві рішення для збільшення безпечної торгової ємності, ніж STATCOM, в першу чергу акумулятори", - зазначив Копач.

Україна вже успішно експортує електроенергію в Польщу і може легко і безпечно збільшити поставки, якби не бюрократичні перешкоди.

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, експорт електроенергії дозволить отримати додаткові ресурси для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури України в умовах війни. Це також підтверджує міністр енергетики Герман Галущенко.