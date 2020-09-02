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Українська делегація ТКГ після заяви Фокіна обговорить "спірні питання"

Київ, Середа 02 вересня 2020 14:07
Українська делегація ТКГ після заяви Фокіна обговорить "спірні питання"
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Україна

Українська делегація Тристоронньої контактної групи обговорить "спірні питання" після скандальної заяви першого заступника голови Вітольда Фокіна. При цьому питання відставки Фокіна поки в українській делегації не обговорювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в делегації.

"Зустріч української делегації пройшла півгодини тому. Це питання (виключення Фокіна, - ред.) не обговорювалося. Але домовилися зібратися разом і взагалі поговорити про те, хто як бачить спірні питання", - повідомив співрозмовник РБК-Україна в делегації.

Інше джерело видання, близьке до переговорів, зазначило, що Вітольд Фокін сьогодні бере участь у засіданні ТКГ. Воно почалося близько першої години дня.

У той же час глава української делегації Леонід Кравчук в ефірі "Еспресо" заявив, що делегація планує провести зустріч, де кожен повинен висловити свою думку, однак приймати рішення про відставку Фокіна може лише президент України.

"Це питання (відставка Фокіна - ред.) не глави української делегації. Я не пропонував і не стверджував Вітольда Фокіна. Це рішення глави держави", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, днями Фокін заявив, що виступає за загальну амністію і надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окупованому.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що така позиція Фокіна не відображають офіційної позиції України.

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