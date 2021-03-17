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Українська делегація у ТКГ закликала до "гуманітарного" розмінування на Донбасі перед Великоднем

Автор: Роман Тверденко

Україна запропонувала влаштувати "гуманітарне" розмінування територій на Донбасі до Великодня. Пропонується розмінувати кладовища і різні об'єкти інфраструктури.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков під час засідання Тристоронньої контактної групи.

В рамках розмінування пропонується убезпечити ділянки, де знаходяться кладовища, об'єкти інфраструктури, включаючи водо-, газо-, електропостачання, на яких системно проводять регламентні роботи.

Також українська делегація запропонувала розблокувати роботу КПВВ "Щастя" і "Золоте". Наразі очікується відповідь російської делегації.

Нагадаємо, українська делегація перервала сьогоднішнє засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. На засіданні знову з'явилася так звана "експерт ЛДНР", на виведенні з переговорів якій наполягає Україна.

Також повідомлялося, що в Офісі президента вважають, що до переговорів по Донбасу потрібно залучити Сполучені Штати Америки.

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