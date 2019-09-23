Українська делегація офіційно відмовилися від участі в осінній сесії ПАРЄ

Делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи не буде приймати участі в осінньої сесії організації. Про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції "Слуга народу", Єлизавета Ясько в Facebook.

Повідомляється, що таке рішення стало реакцією України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

"Ми прийняли рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПА РЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, прийнятих у відповідь на російську агресію проти України", - написала вона

У заяві української делегації говориться, що Україна буде проводити консультації з партнерами по Асамблеї з метою винаходу загальних підходів і рішень, які дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого зразка демократії, верховенства права та захисту прав і свобод людини в Європі"

"(Делегація) звертається до делегацій держав-членів Ради Європи із закликом провести розширені консультації щодо наслідків безумовного повернення РФ до ПАРЄ та розробки ефективних механізмів відповідальності держав-порушників статутних документів РЄ і норм міжнародного права", - повідомила Ясько.

РБК-Україна повідомляло, що українська делегація в ПАРЄ буде частково представлена на найближчому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Представники старої делегації, які увійшли в новий склад, збиралися поїхати на сесію ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв і Єгор Чернєв були призначені головами українських делегацій у Парламентських асамблеях ОБСЄ і НАТО.