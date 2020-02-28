Українська чемпіонка Європи в бігу здала позитивну допінг-пробу

Українська бігунка Наталія Кроль (в дівоцтві Прищепа) здала позитивну допінг-пробу. Про це повідомляє Athletics Integrity Unit, який є відділом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

В організмі спортсменки знайшли заборонену речовину гидрохлортиазид. Повідомлення про це було отримано 23 лютого, з цього періоду буде відраховуватися дискваліфікація. Однак точний термін відсторонення української спортсменки не уточнюється.

Вона буде відсторонена від участі в змаганнях до закінчення розгляду.

Зазначимо, Прищепа є дворазовою чемпіонкою Європи в бігу на 800 метрів (Амстердам-2016 і Берлін-2018), а також золотою призеркою Європейських ігор в командних змаганнях (Мінськ-2019).

Українська чемпіонка готувалася до Олімпійських ігор-2020 року, які пройдуть цього літа в столиці Японії - Токіо.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійським комітет (МОК) позбавив українського важкоатлета Олексія Торохтія золота Олімпіади 2012 року в Лондоні. Спортсмен провалив допінг-пробу. Термін дискваліфікації становить 2 роки (з 18 грудня 2018 року по 17 грудня 2020 року).