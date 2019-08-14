УАПЦ офіційно припинила існування

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Запис припинення релігійної організації внесений в Єдиний державний реєстр юридичних осіб

Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування. Про це повідомляється в парламентській газеті "Голос України".

Як наголошується, УАПЦ припинила існування, так як приєдналася до релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви - Православної церкви України. Запис припинення релігійної організації внесений в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 29 липня. Термін заяви вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.

У зв'язку з ліквідацією УАПЦ всі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликані.

Нагадаємо, вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви.

Додамо, що 15 грудня 2018 року в Києві була створена Православна церква України, яка об'єднала автокефальну церкву, а також православні церкви Київського та Московського патріархатів.