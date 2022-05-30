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Українська авіація десять разів налітала на окупантів в чотирьох областях: що уразили

Фото: українська авіація нанесла вогневих ударів окупантам (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

30 травня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала вогневих ударів по окупаційних військах у Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі РФ.

Підрозділами зенітних ракетних військ у Донецькій області знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" - Х-59МК, а в Одеській області - крилату ракету Х-22, бойова частина якої - близько тони.

Нагадаємо, ударна авіація Повітряних сил завдала удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке, яке знаходиться біля Ізюму. Була знищена ротно-тактична група,

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