Українська армія взяла під контроль кордон з Росією в Сумській області, - нардеп

Збройні сили України вийшли на кордон з Російською Федерацією в Сумській області. І взяли його під контроль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.
"Державний кордон України в Сумській області під контролем ЗСУ", - зазначив нардеп.
Зазначимо, Напередодні українські війська взяли під контроль Прип'ять і вийшли на кордон з Білоруссю в межах Київської області.
Нагадаємо, станом на вчора в Сумській області тривала зачистка населених пунктів від російських окупантів. А Збройні сили повернули контроль над Конотопським районом.
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