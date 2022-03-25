Українська армія за час війни отримала більше трофейних танків, ніж втратила, - Forbes

Згідно з даними аналітиків з відкритих джерел, які ретельно вивчають фотографії та відео в соціальних мережах, ЗСУ за місяць втратили щонайменше 74 танків (знищених або захоплених), але "конфіскувала" при цьому не менше ніж 117 танків окупантів.

Експерти з Oryx також повідомляють, що війська РФ захопили 37 українських танків. Втрати ж противника, за інформацією Генштабу ЗСУ, обчислюються приблизно в 530 танків.

"Захоплені Україною 117 танків - це тільки те, що візуально можуть підтвердити аналітики. Фактична кількість майже напевно набагато вище. Скільки з вилучених танків та іншої техніки придатні до подальшого використання, стверджувати складно", - йдеться в публікації.

Основний танк української армії-Т-64. Такий тип зараз вже не використовується в армії РФ. Але також ЗСУ експлуатують як мінімум дві моделі, які досі використовують і російські військові: Т-72 і Т-80 (останній є "модернізованим" Т-64). Танки Т-72 є простішим і дешевшим для серійного виробництва і легкої підтримки в польових умовах.