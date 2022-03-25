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Українська армія за час війни отримала більше трофейних танків, ніж втратила, - Forbes

Фото: український військовий на танку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українська армія захопила більше російських танків, ніж втратила власних за час повномасштабної війни, таким чином збільшивши кількість бойової техніки без створення жодного нового танка або зняття зі складу будь-якої старої машини, дійшли висновків експерти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з даними аналітиків з відкритих джерел, які ретельно вивчають фотографії та відео в соціальних мережах, ЗСУ за місяць втратили щонайменше 74 танків (знищених або захоплених), але "конфіскувала" при цьому не менше ніж 117 танків окупантів.

Експерти з Oryx також повідомляють, що війська РФ захопили 37 українських танків. Втрати ж противника, за інформацією Генштабу ЗСУ, обчислюються приблизно в 530 танків.

"Захоплені Україною 117 танків - це тільки те, що візуально можуть підтвердити аналітики. Фактична кількість майже напевно набагато вище. Скільки з вилучених танків та іншої техніки придатні до подальшого використання, стверджувати складно", - йдеться в публікації.

Основний танк української армії-Т-64. Такий тип зараз вже не використовується в армії РФ. Але також ЗСУ експлуатують як мінімум дві моделі, які досі використовують і російські військові: Т-72 і Т-80 (останній є "модернізованим" Т-64). Танки Т-72 є простішим і дешевшим для серійного виробництва і легкої підтримки в польових умовах.

Раніше повідомлялося, що військові в Сумській області знищили "модний" російський танк "Чорний орел" (так званий "Об'єкт 640").

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