Над Україною поширюється циклон. У більшості областей сьогодні дощі та сильний вітер

Над півднем України поширюється циклон. У зв'язку з цим погода погіршується - сьогодні прогнозують дощі та сильний вітер.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дощова та вітряна погода вже спостерігається у південних, деяких центральних та східних областях.
"Найбільше опадів цієї ночі випало у Запорізькій області - метеостанція Ботієво відмітила 60 мм", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні до кінця доби такий характер погоди утримається на півдні, сході та у центрі України.
Нагадаємо, 1 червня погіршиться у чотирьох областях. Очікуються грози та дощі, оголосили штормове попередження.
Раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.