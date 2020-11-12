На україно-молдовському кордоні відновили роботу два пункти пропуску

Фото: кордон з Молдовою (mvs.gov.ua)

Відсьогодні, 12 листопада, відновлено пропуск в двох пунктах на україно-молдовському кордоні "Бесарабьяска - Серпневе" і "Нові Трояни-Чадир-Лунга". До цього пункти пропуску були заблоковані з молдавської сторони.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, автомобільне сполучення було відновлено з 8:00.

"Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску "Бесарабьяска", "Чадир-Лунга" Держприкордонслужбі України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова", - повідомили українські прикордонники.

Урядом України було прийнято рішення про відновлення пропуску в усіх пунктах на кордоні з Молдовою ще в кінці травня. Фактичний пропуск залежав від рішення молдовської сторони, в зв'язку з чим пункти пропуску "Бесарабьяска - Серпневе" і "Нові Трояни-Чадир-Лунга" були заблоковані.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня Молдова тимчасово обмежила рух транспортних засобів на одному з пунктів пропуску з Україною. На місяць був заборонений пропуск вантажівок вагою понад 3,5 тонни.