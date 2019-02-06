Українка Ястремська претендує на звання прорив місяця WTA

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Голосування в цій номінації завершиться завтра, 7 лютого

Українка Даяна Ястремська претендує на звання прорив місяця за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

У січні 18-річна спорсменка добралася до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), а на початку лютого завоювала титул в Хуахіні.

Крім українки на перемогу в цій номінації претендують американки Даніель Коллінз і Аманда Анісімова, а також представниця Австралії Ешлі Барті.

Фото: претендентки на звання прорив місяці (wtatennis.com)

На старті сезону Коллінз дійшла до півфіналу турніру в Мельбурні, Анісімова на Australian Open дійшла до четвертого кола, а Барті дісталася до чвертьфіналу AO і до фіналу турніру в Сіднеї.

Голосування в цій номінації на офіційному сайті WTA завершиться завтра, 7 лютого. Переможниця буде оголошена 8 лютого. Також будуть визначені володарка кращого удару січня і гравець місяця.

Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.