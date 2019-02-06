Українка Ястремська претендує на звання прорив місяця WTA

Голосування в цій номінації завершиться завтра, 7 лютого
Українка Даяна Ястремська претендує на звання прорив місяця за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.
У січні 18-річна спорсменка добралася до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), а на початку лютого завоювала титул в Хуахіні.
Крім українки на перемогу в цій номінації претендують американки Даніель Коллінз і Аманда Анісімова, а також представниця Австралії Ешлі Барті.
Фото: претендентки на звання прорив місяці (wtatennis.com)
На старті сезону Коллінз дійшла до півфіналу турніру в Мельбурні, Анісімова на Australian Open дійшла до четвертого кола, а Барті дісталася до чвертьфіналу AO і до фіналу турніру в Сіднеї.
Голосування в цій номінації на офіційному сайті WTA завершиться завтра, 7 лютого. Переможниця буде оголошена 8 лютого. Також будуть визначені володарка кращого удару січня і гравець місяця.
Нагадаємо, Ястремська зіграє за збірну України в матчах Кубка Федерації, який пройде в польському Зеленої Гурі з 6 по 9 лютого. Суперниками національної команди будуть Болгарія, Естонія та Швеція.