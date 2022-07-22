Українка Рижикова поповнила Комісію спортсменів-легкоатлетів

За результати виборів представників комісії атлетів Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій своє представництво отримала і Україна. Місце в органі отримала бігунка Анна Рижикова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Athletics .

32-річна спортсменка відтепер матиме право голосу в ключових питаннях легкої атлетики. Під час виборів українка отримала 607 голосів.

Рижикова та інші новообрані члени комісії отримають повноваження у листопаді. Разом із українською легкоатлеткою до складу комісії потрапили представники Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Канади та Японії.

Окрім функціонерської діяльності, Рижикова продовжить виступи в бігу. Зокрема, в ніч проти 23 липня вона виступить у фіналі чемпіонату світу на дистанції 400 метрів із бар'єром.

Раніше збірна України оновила національний рекорд за медалями на Всесвітніх іграх. Українці здобули загалом 45 нагород, 16 із яких – золоті.