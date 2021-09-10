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Українка з дитиною прилетіли з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 09:45
Українка з дитиною прилетіли з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС Фото: двоє українців прилетіли з Афганістану в Катар чартерним рейсом (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчора, 9 вересня, з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані. Ним вивезли, зокрема, двох українців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Рейсом Qatar Airways вивезли понад сто людей. Переважна більшість - іноземці. Український МЗС домовився із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом.

"Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина. Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно", - повідомив він.

Рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть ближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу.

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