ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українка Монзуль розсудить фінал жіночого Євро-2022

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 29 липня 2022 16:26
Українка Монзуль розсудить фінал жіночого Євро-2022 Фото: Катерина Монзуль готова виписати "гірчичник" Віталію Буяльському (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Фінальний поєдинок чемпіонату Європи-2022 серед жінок Союз європейських футбольних асоціацій довірив розсудити українській арбітрині Катерині Монзуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

41-річна рефері з колегами працюватиме у фіналі Євро-2022. У двобої за головний трофей турніру зійдуться збірні Англії та Німеччини.

Монзуль допомагатиме ще одна українка – Марина Стрілецька. Вона разом із полькою Пауліною Барановської виконає роль лайнсвумен. Четверта арбітриня – Стефані Фраппар із Франції. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть італійці Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Матч Англія – Німеччина відбудеться у неділю, 31 липня на "Вемблі". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. У півфіналах англійки розгромили збірну Швеції (4:0), а німкені здолали команду Франції (2:1).

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Європи
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні