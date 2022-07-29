Українка Монзуль розсудить фінал жіночого Євро-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

41-річна рефері з колегами працюватиме у фіналі Євро-2022. У двобої за головний трофей турніру зійдуться збірні Англії та Німеччини.

Монзуль допомагатиме ще одна українка – Марина Стрілецька. Вона разом із полькою Пауліною Барановської виконає роль лайнсвумен. Четверта арбітриня – Стефані Фраппар із Франції. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть італійці Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Матч Англія – Німеччина відбудеться у неділю, 31 липня на "Вемблі". Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. У півфіналах англійки розгромили збірну Швеції (4:0), а німкені здолали команду Франції (2:1).

Раніше УАФ провела інспекцію частини стадіонів, які прагнуть приймати матчі УПЛ у сезоні 2022/23. До переліку перевірених арен потрапили 6 стадіонів на заході України.