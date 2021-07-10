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Українка Магучіх з рекордом взяла "золото" на молодіжному ЧЄ з легкої атлетики

Автор: РБК-Україна

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на молодіжному чемпіонаті Європи. Вона взяла рекордну для цього турніру планку в стрибках у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

"Ура, є ще одна перемога на молодіжній першості континенту з легкої атлетики в Таллінні. Українка Ярослава Магучіх здобуває золото в стрибках у висоту з рекордом чемпіонатів Європи (U-23) - 2 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня Магучіх на етапі "Діамантової ліги" у Стокгольмі встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту і завоювала "золото". Вона змогла взяти висоту 2,03 метра.

Легкоатлетка представить Україну на літніх Олімпійських іграх в Токіо.

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легкая атлетикарекорд