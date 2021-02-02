Українка Магучіх з рекордом перемогла на турнірі в Словенії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфально виступила на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Банська-Бистриці (Словаччина).Вона перемогла на змаганнях у приміщенні, показавши результат 2,06 м.

Цим стрибком 19-річна українка встановила відразу кілька рекордів. Результат Магучіх став найкращим в історії серед спортсменів до 20 років. Також ця висота є новим національним рекордом України зі стрибків у приміщенні.

Крім того, це третій результат в історії у світі. Світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщеннях належить шведці Кайсе Бергквіст (2,08 м), він був встановлений у 2006 році.

Українка могла спробувати свої сили на висоті 2,09 м, що дозволило б Ярославі побити світовий рекорд, але вона вирішила цього не робити.

Друге місце на змаганнях зайняла інша українська стрибунка Юлія Левченко з показником 1,96 м. Третьою стала представниця Білорусі Карина Демідик - 1,93 м.

Нагадаємо, плавець Михайло Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України.