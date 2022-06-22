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Українка Калініна вибила представницю топ-5 WTA в Істборні, Цуренко здолала Рибакіну

Фото: Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

На престижному турніру Жіночої тенісної асоціації в британському Істборні українки Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок оформили сенсації, вибивши представниць сіяної десятки – Єлену Рибакіну та Марію Саккарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Істборн, 1/16 фіналу

Рибакіна – Цуренко – 6:1, 5:7, 3:6

Калініна – Саккарі – 3:6, 7:5, 6:4

Обидва поєдинки розвивалися за схожим сценарієм. Наприклад, Цуренко фактично без боротьби здалася у першому сеті (1:6). Натомість друга партія вийшла вкрай запеклою. Суперниці йшли рівно й довели рахунок до 5:5.

Та далі українка взяла свою подачу, а потім і Рибакіної, та зрівняла рахунок за сетами. А в третьому Цуренко подавала першою і під завісу партії оформила важкий брейк і довела поєдинок до перемоги.

Тим часом Калініна намагалася нав'язати боротьбу Саккарі з перших подач. Перша ракетка України чудово розпочала, та все ж віддала два гейми суперниці в першому сеті. Зате сповна реабілітувалася у другому.

За рахунку 5:4 на свою користь Калініна несподівано віддала подачу грекині, але відразу ж оформила зворотний брейк. А потім із першої спроби реалізувала і сет-пойнт. Отримавши заряд впевненості, 25-річна українка взяла і третю партію та вийшла до наступного раунду.

У рамках 1/8 фіналу Калініна зустрінеться з 16-ю сіяною, казашкою Юлією Путінцевою. Натомість Цуренко гратиме проти Магди Лінетт з Польщі. Ці матчі відбудуться 22 червня.

Нагадаємо, що українка Кіченок тріумфувала на турнірі в Бірмінгемі у парному розряді.

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