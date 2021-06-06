Українець намагався відправити в посилках 12 кг бурштину в Катар і ОАЕ

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину в ОАЕ і Катар з України. Його намагалися переслати посилками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі .

Співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Бурштин був вилучений. Їх вартість встановлять додатково.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці викрили нелегальну схему збуту бурштину до країн Близького Сходу та КНР. Під час обшуків було вилучено більше тонни дорогоцінного каміння.

Нагадаємо, що у Рівненській області при огляді мікроавтобуса вилучили понад 10 кілограмів бурштину-сирцю.

Раніше стало відомо, що правоохоронці виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.