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Українець намагався відправити в посилках 12 кг бурштину в Катар і ОАЕ

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Україна, Неділя 06 червня 2021 01:15
Українець намагався відправити в посилках 12 кг бурштину в Катар і ОАЕ Фото: Бурштин був вилучений (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Даша Харченко

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину в ОАЕ і Катар з України. Його намагалися переслати посилками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Бурштин був вилучений. Їх вартість встановлять додатково.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці викрили нелегальну схему збуту бурштину до країн Близького Сходу та КНР. Під час обшуків було вилучено більше тонни дорогоцінного каміння.

Нагадаємо, що у Рівненській області при огляді мікроавтобуса вилучили понад 10 кілограмів бурштину-сирцю.

Раніше стало відомо, що правоохоронці виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

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