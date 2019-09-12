Українець Постол битиметься проти чемпіона світу на початку наступного року

Бій між українцем Віктор Постол і чемпіоном світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі (до 63,5 кг) Хосе Рамірес намічений на 1 лютого наступного року. Про це заявив промоутер Боб Арум, слова якого передає Boxing Scene.

За словами президента компанії Top Rank, поєдинок планувався на більш ранню дату, проте його довелося відкласти через травму лівої руки американського боксера і необхідної після цього операції, що відбулась у серпні.

По лінії WBO обов'язковий претендент Раміреса - Джек Кеттеролл. Однак, зі слів Арума, в планах спочатку бій з українцем, і потім - з британцем.

Бій Рамірес - Постол планувався на 30 листопада.

Постол став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, перемігши в квітні француза Мохаммеда Мімун. Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера.

Постол вже володів поясом WBC, який завоював у 2015 році після перемоги над Лукасом Матіссе. Вже в наступному поєдинку українець втратив титул, поступившись Теренсу Кроуфорду.

У 2018 році Віктор Постол програв шотландцеві Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.