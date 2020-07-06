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В Україні знали про загрозу COVID-19 ще в січні, - Данілов

Новини » Політика     06.07.2020 - 11:33
В Україні знали про загрозу COVID-19 ще в січні, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (УНІАН)

Данілов вважає, що координації дій влади на початку епідемії було недостатньо

Секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська розвідка ще 25 січня доповіла про COVID-19, та які можуть бути наслідки. Президент України Володимир Зеленський був поінформований із першого дня.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, з 11-го січня окрема група починала відпрацьовувати COVID-19, а з 20 січня РНБО розпочало цілодобовий збір інформації щодо коронавірусу. Також були підключені вірусологи, які давали свої прогнози стосовного того, що епідемія не омине українців.

Зеленський одразу поставився до інформації з коронавірусом серйозно, однак координації дій влади на початку епідемії було недостатньо, через те що багато хто не розумів усієї загрози.

Також Данілов зазначив, що Китай робив усе можливе, щоб зібрати протиепідеміологічні засоби захисту з усіх країн світу, у тому числі і з України.

"Це була дуже складна ситуація, у мене багато було з Кабміном розмов. Я їм пояснював, що "Хлопці, треба терміново заборонити вивозити з країни обладнання"", - сказав секретар РНБО.

Також він запевняє, що коронавірус буде поборено через те що це є світова проблема.

Нагадаємо, станом на 6 липня в Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 543 людини.

Також раніше у Міністерстві охорони здоров'я України назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Коронавірус
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