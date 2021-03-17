В Україні значно зросли штрафи за порушення ПДР для водіїв і пішоходів

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Штрафи за п'яне водіння

Якщо водій перебував у стані сп'яніння, йому буде загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення протягом року оштрафують вже на 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

Або ж це будуть карати адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

А якщо водій порушить втретє, його чекає 51 тисяча гривень штрафу, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або ж загрожуватиме адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією авто, що знаходиться в приватній власності порушника.

Новий підхід до позбавлення прав

Вводиться новий підхід до позбавлення водійських прав. Тепер терміни будуть не замінюватися, а плюсуватися.

Тобто, якщо людину позбавили прав строком на один рік, то у випадку другого порушення 1 рік замінювався 3 роками. Тепер терміни будуть плюсуватися, тобто 1+3.

Тюрма за ДТП з жертвами

За ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, у результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, позбавлятимуть волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Такі ж дії будуть карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі важких травм потерпілого.

Якщо потерпілий загинув, п'яному винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька - це каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.

Штрафи для водіїв

Мінімальний штраф за непристебнутий ремінь, відсутність шолома у мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмову по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону підвищили до 510 гривень.

За втечу з місця ДТП штраф складе 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

За ненадання переваги в русі авто "швидкої", поліції або аварійній службі адмінстягнення складе 680 грн. Створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.

Їзду без прав каратимуть штрафом у 425 грн. Якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тисячі грн. Раніше позбавлених прав водіїв чекає 20,4 млн грн штрафу.

Повторне протягом року вчинення такого порушення загрожуватиме 40800 грн штрафу з позбавленням права керування транспортом на термін від 5 до 7 років і з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Штрафи для пішоходів

Пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн. При цьому раніше розмір штрафу становив лише 51 гривню. За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.