В Україні значно спростили розмитнення "євроблях". Що потрібно знати

За документ проголосували 235 нардепів.

Які авто підпадають під спрощене розмитнення

Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

До другого читання закону встановили обмеження на спрощене розмитнення транспортних засобів, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років.

Не можна розмитнити за цією процедурою автівки, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i більше) і 8711 (мотоцикли (включаючі мопеди) та велосипеди), на які раніше поширювалися положення цього документу.

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше "Євро2" та не походити з країни-агресора.

Формула розмитнення

Документ пропонує протягом 180 днів з моменту набрання ним чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе

У цій формулі ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - з об’ємом двигуна понад 5000 куб. сантиметрів.

Крім того, у цій формулі Fе - ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу.

Вона становить для транспортних засобів:

оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом - 0,0 євро;

оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) - 100 євро;

оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) - 0,0 євро.

Які ще зміни внесли до закону до другого читання

Учасник бойових дій може розмитнити євробляху за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування більше ніж 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил з дня набрання чинності законом.

Цей закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а вводиться у дію через один місяць з дня набрання ним чинності.

Народні депутати надали доручення Кабінету міністрів внести на розгляд ВР законопроект про спрямування у 2021 році надходжень від податку на додану вартість, акцизного податку, сплачених відповідно цього закону на вакцинацію від COVID-19.