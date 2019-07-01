В Україні завтра спека досягне +39

Погода в Україні завтра, 2 липня, очікується дощова, однак температура повітря складе +39 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 2 липня вночі в західних і північних областях, а також вдень в Україні, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м / с. У західних областях місцями очікуються значні дощі, град.

Вітер південно-західний з переходом на правобережжі на північно-західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі +17 +22, а вдень у північних та західних областях +24 +29 градусів. На решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до +30 +35, у південній частині місцями +37 +39 градусів. В гірських районах вночі очікується +11 +16, вдень +17 +22.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні послабить температуру на найближчому тижні, жителі країни це відчують вже завтра, 2 липня. Синоптики попереджають, що липневого тепла не буде. Вже завтра з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе дощі і грози в північних областях.

Крім того, що за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні складе від +20 до +24,5 градусів тепла. Це, за даними синоптиків, на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Також на завтра, 2 липня, в Україні оголосили штормове попередження. На території країни очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.