В Україні завтра набувають чинності зміни правил перетину кордону з РФ

В Україні з 1 березня 2020 року набувають чинності зміни в правила перетину кордону з Російською Федерацією, тепер для цього українцям необхідний закордонний паспорт. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056, йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Повідомляється, що громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.

"Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів. Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.