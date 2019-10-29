В Україні завтра посилиться похолодання

Погода в Україні погіршиться, зокрема, 30 жовтня посилиться похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, 30 жовтня похолодання посилиться. Зокрема, найближчої ночі очікується від -3 до +3, вдень до +8. На півдні вночі від +3 до +7, вдень до +12.

Діденко повідомила, що опади малоймовірні, вночі та вранці тумани. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів.

У Києві 30 жовтня без опадів. Вночі від 0 до -2, в околицях до -3, вдень до +7 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про тумані в чотирьох областях. Синоптики попереджають про туман в Україні, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Сьогодні вночі і вранці в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки).

Додамо, у західних областях очікуються дощі. Температура повітря вдень знизиться до +7 до+10, вночі очікується +2+5. Дощі будуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.