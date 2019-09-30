В Україні завтра тепло і без опадів

Погода в Україні завтра, 1 жовтня, буде теплою, без опадів, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, температура повітря протягом дня очікується +17 +23 градуси, а на півночі - +14 +17 градусів.

"Дощів не передбачається, лише вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході", - додала Діденко.

У Києві очікується періодична хмарність, без істотних опадів, температура +15.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики оголосили штормове попередження в Україні. На сході країни, а саме в Луганській, Донецькій, Харківській областях, 1 жовтня будуть дощі. Крім того, погода погіршиться в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпровської і Запорізькій областях.

Крім того, у вівторок вночі та вранці, 1 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру, які сягнуть 15-24 м / с. Погода у столиці буде похмурою, уночі очікується дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +12 +16 градусів тепла.

Додамо, що 30 вересня в Україні збережеться дощова погода. Дощі будуть йти в центрі, а також на півночі і заході країни.