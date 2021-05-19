В Україні завтра очікуються дощі, місцями з грозами
У четвер, 20 травня, в Україні збережеться нестійка погода. У більшості областей прогнозуються дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
"Завтра територія України буде знаходитися між двома баричними утвореннями зниженого тиску-один циклон відходить на північний схід, а інший буде розташовуватися над Чорним морем", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в більшості регіонів дощі будуть мати тенденцію до зменшення.
Так, завтра вдень у більшості областей України очікуються невеликі дощі, а в центральних областях місцями з грозами.
Вітер буде північно-західним, а на Лівобережжі-Південно-західним, 7-12 м / с. у східних областях очікується штормовий вітер, 15-20 м / с.
Температура повітря вночі становитиме + 8 + 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +19, на південному сході України до + 22.
У високогір'ї Карпат протягом доби прогнозується + 2 + 7 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.
Нагадавши, погода в Україні в середу, 19 травня, буде під впливом циклону. Практично по всій країні переважатиме нестійка погода з короткочасними дощами і грозами.