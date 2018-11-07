Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18

Фото: в Україні сьогодні без опадів (РБК-Україна)

У Києві до +10

Погода на сьогодні: 7 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень до +18. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +10 до +18, вночі від +2 до +7. На півночі теж без опадів, вдень від +8 до +11, вночі від -1 до +2.

У центральній частині вдень від +9 до +11, вночі від 0 до +3. На сході сухо, вдень від +8 до +10, вночі від -2 до +2. На півдні теж сухо, температура вдень від +10 до +12, вночі від +1 до +5.

У Криму вдень від +11 до +13, вночі від +4 до +6, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 7 листопада

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 7 листопада без опадів, вдень від +8 до +10, вночі від +0 до +2. Вітер південно-східний, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Києві та області

