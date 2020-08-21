В Україні на завтра оголосили штормове попередження

Вночі та вдень суботи, 22 серпня, в Україні зіпсується погода. У ряді областей пройдуть дощі з грозами та шквалами.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, вночі негода омине лише західні, Житомирську, Вінницьку та Одеську області.

Вдень грози, значні дощі та шквали до 20 метрів в секунду охоплять південно-східні та Дніпропетровську області, а також територію Криму.

Нагадаємо, сьогодні в Україні також прогнозують негоду; грози та дощі пройдуть у північних, деяких центральних та східних областях.

Крім того, сьогодні синоптики прогнозували в Україні спеку до +34 градусів.