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В Україні на завтра оголосили штормове попередження: де чекати негоди

Фото: в Україні на завтра оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У неділю, 3 липня, у західних, а також Вінницькій областях очікуються грози зі шквалами вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в ньому.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру на решті території України завтра буде спекотно.

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