Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі дні

В Україні завтра буде сонячно і без опадів

Погода в Україні у четвер, 21 березня, в день весняного рівнодення буде сонячною і без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, завтра по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. Протягом дня прогнозується температура від +7 до +12 градусів тепла, а на півдні країни - до +14 градусів. Крім того, на 21 березня прогнозується сильний північно-західний вітер.

У столиці четвер очікується сухим. Вночі температура повітря складе від 0 до +2 градусів, а вдень прогріється до +7 +9 градусів.

Потепління, як зазначила синоптик, прийде в Україну 22-23 березня, але з середини наступного тижня варто очікувати похолодання.

Нагадаємо, раніше кліматологи передбачили яку погоду варто очікувати в день президентських виборів, які пройдуть 31 березня.

Також РБК-Україна повідомляло, що кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стане значно коротшим. Тепер літо буде починатися з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.